Москвичи смогут перевести баллы программы «Миллион призов» в благотворительные фонды

Москвичи, ставшие обладателями призовых баллов акции #ВыбираемВместе2022 после электронного голосования на выборах муниципальных депутатов, смогут пожертвовать их на благотворительность. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что пожертвование можно направить в один или несколько благотворительных фондов, которые присоединились к программе «Миллион призов». В их числе организации, оказывающие помощь детям и взрослым с различными заболеваниями и особенностями развития, многодетным семьям, ветеранам, бездомным и воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, животным. Кроме того, в программе участвуют фонды, оказывающие содействие культурно-просветительским проектам и научным разработкам. Список благотворительных организаций, сотрудничающих с «Миллионом призов», размещен на сайте программы в разделе «Партнеры».

Сделать пожертвование на благотворительные цели можно не только с помощью баллов программы «Миллион призов», но и через специальный благотворительный сервис на портале mos.ru. Он объединяет 60 различных благотворительных организаций, перечислить пожертвование одному или нескольким фондам можно, выбрав на портале организацию и желаемую сумму перевода.

Кроме того, москвичи, получившие баллы программы «Миллион призов», могут потратить их у других партнеров акции: столичных музеев, театров, ресторанов, аптек и магазинов.

Принять участие в акции могут горожане, которые проголосовали онлайн на выборах депутатов советов муниципальных образований 9-11 сентября. В рамках программы «Миллион и призов» разыгрывается автомобиль или призы от 3-10 тысяч баллов. Всего будет разыграно более 600 тысяч подарков. Москвичи смогут обменять баллы на промокоды, которые необходимо использовать до 15 декабря 2022 года включительно.

