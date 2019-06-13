Москва подешевела для иностранцев

Российская столица потеряла сразу 66 позиций и заняла 120-ую строчку. Аналогичная ситуация ждала и Санкт-Петербург, который опустился в списке на 31-ую позицию, заняв 172-ое место.

В исследовании отмечается, что снижение позиций Москвы и Санкт-Птеребурга могло произойти из-за снижения курса рубля, а также экономических санкций. В то же время самым дорогим городом стала столица Туркмении Ашхабад.

На втором и третьем месте расположились швейцарские Цюрих и Женева. Далее идет Гонконг, снова швейцарские Базель и Берн, Токио, Сеул, Тель-Авив и Шанхай, отмечают «Известия».

Напомним, что в апреле Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье. Цены на жилье в Москве за год выросли почти на 9 процентов, уступив в росте лишь Шанхаю, Дублину, Мадриду, Барселоне и Парижу. По данным аналитиков, первичная жилая недвижимость подорожала в рублёвом выражении.

