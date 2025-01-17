Московский Роспотребнадзор разрешил купание в 42 купелях

Отмечается, что пробы воды были взяты в 44 купелях. Гигиеническим нормативам соответствуют только 40 из них. Ещё в двух планируется использовать водопроводную воду.

В ведомстве указали, что нормам не соответствует вода в Шибаевском пруде, Нижнем Люблинском пруде, Коньковских прудах и водоёме на территории клуб-отеля «Воскресенское» в районе Коммунарка. Поэтому указанные купели в крещенских купаниях использоваться не будут.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что москвичам придется встречать Крещение под мокрым снегом.

