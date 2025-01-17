Московский Роспотребнадзор разрешил купание в 42 купелях
В Москве качество воды для крещенских купаний отвечает требованиям в 42 купелях. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что пробы воды были взяты в 44 купелях. Гигиеническим нормативам соответствуют только 40 из них. Ещё в двух планируется использовать водопроводную воду.
В ведомстве указали, что нормам не соответствует вода в Шибаевском пруде, Нижнем Люблинском пруде, Коньковских прудах и водоёме на территории клуб-отеля «Воскресенское» в районе Коммунарка. Поэтому указанные купели в крещенских купаниях использоваться не будут.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что москвичам придется встречать Крещение под мокрым снегом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru