Московский музей космонавтики запустил проект «Космос, любовь моя»

Московский музей космонавтики запустит серию видеоинтервью с космонавтами, учеными и конструкторами. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что трансляции будут проходить в рамках проекта «Космос, любовь моя». Кроме того, Сергунина добавила, что интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. Цикл будет постепенно пополняться.

Беседы будут выходить раз в две недели. Продолжительность каждой из них около 40 минут. Для просмотра они будут доступны на официальном сайте Музея космонавтики, на его официальном YouTube-канале, а также на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

В свою очередь, директор московского Музея космонавтики Наталья Артюхина добавила, что все беседы представляют собой неформальные разговоры с людьми, которые внесли свой вклад в создание и развитие отечественной космонавтики, сообщает Москва 24.

Отметим, первое интервью выйдет в эту среду, 6 мая, в 19:00. В первом выпуске зрители увидят Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова. Он, в частности, расскажет о встречах с Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым.