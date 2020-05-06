Московский музей космонавтики запустил проект «Космос, любовь моя»
Московский музей космонавтики запустит серию видеоинтервью с космонавтами, учеными и конструкторами. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что трансляции будут проходить в рамках проекта «Космос, любовь моя». Кроме того, Сергунина добавила, что интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. Цикл будет постепенно пополняться.
Беседы будут выходить раз в две недели. Продолжительность каждой из них около 40 минут. Для просмотра они будут доступны на официальном сайте Музея космонавтики, на его официальном YouTube-канале, а также на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.
В свою очередь, директор московского Музея космонавтики Наталья Артюхина добавила, что все беседы представляют собой неформальные разговоры с людьми, которые внесли свой вклад в создание и развитие отечественной космонавтики, сообщает Москва 24.
Отметим, первое интервью выйдет в эту среду, 6 мая, в 19:00. В первом выпуске зрители увидят Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова. Он, в частности, расскажет о встречах с Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым.
В середине апреля НСН писала, что праздничная онлайн-программа ВДНХ по случаю Дня космонавтики собрала около 2 миллионов участников. Это больше числа посетителей центра «Космонавтика и авиация» за два года его существования, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Для сравнения, центр посетили 1,6 миллиона человек — это один из самых популярных технических музеев в городе.
К 12 апреля ВДНХ и сеть «Одноклассники» запустили совместные тематические проекты, в том числе виртуальную выставку и аудиогид «Легенды Космоса» по экспозиции центра «Космонавтика и авиация», а 12 апреля на сайтах центра и выставки прошёл «Космический диктант», участники которого отвечали на вопросы из разных областей космонавтики. Призом стали час марки «Штурманские» - копия тех, что были у Юрия Гагарина во время легендарного полёта.
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