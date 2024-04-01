Аэропорт «Внуково» повысил на 8% тарифы для авиакомпаний РФ

Аэропорт «Внуково» московского авиаузла принял решение об увеличении тарифов на обслуживание отечественных авиаперевозчиков в текущем году на 8 процентов. Соответствующая информация появилась на сайте авиагавани.

Так, тариф на сбор за взлет-посадку поднялся с 278 рублей до 300 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за авиационную безопасность вырос с 264 до 284 рублей за тонну МВМ.

Плата за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах увеличена с 99 до 107 рублей за человека. Тариф на зарубежных направлениях поднят со 111 до 120 рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Внуково» также увеличило тарифы для авиакомпаний из других стран. Минимальный сбор для бизнес-авиации решено поднять на 4,8% - до 550 долларов за каждое воздушное судно.

