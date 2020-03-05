Московские рестораторы заявили об убытках из-за коронавируса

Он отметил, что февраль и март – высокий сезон в ресторанах, заведения ждут эти месяцы. Однако паника вокруг коронавируса спутала им планы.

Миронов отметил, что первыми приняли на себя удар рестораны китайской кухни.

«Следующая волна отразилась на детских ресторанах, детские праздники стали отменяться, а сейчас все докатилось и до остальных ресторанов», - цитирует ресторатора АГН Москва.

На данный момент выручка столичных рестораторов упала на 30 процентов, причем спад продолжается. Кроме того, негативно сказался и рост цен на продукты, которые ранее поставлялись из КНР.

