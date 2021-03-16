Россиян предупредили о новом виде мошенничества
16 марта 202110:05
Мошенники придумали новую схему обмана россиян - они анонсируют «бонусы» от государства и запугивают в случае отказа их получать, передает РИА Новости.
По словам главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов», после чего требуют перейти по ссылке, запугивая судом в ином случае.
Ссылка ведет на хорошо подделанный сайт госведомства, с переходом по ней злоумышленники могут получить доступ к банковской карте и ее данным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru