Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана россиян - они анонсируют «бонусы» от государства и запугивают в случае отказа их получать, передает РИА Новости.

По словам главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов», после чего требуют перейти по ссылке, запугивая судом в ином случае.

Ссылка ведет на хорошо подделанный сайт госведомства, с переходом по ней злоумышленники могут получить доступ к банковской карте и ее данным.


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