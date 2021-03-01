Эксперты рассказали, как защитить копию паспорта от мошенников
Паспортные данные, копия или фотография с ними могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также оформления имущества и прочих манипуляций с документами, предупреждают эксперты. Однако имеет значение, каким образом получена копия, объяснил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
По его словам, копию паспорта могут снять лишь при устном или письменном согласии на обработку персональных данных: в других случаях это действие будет признано незаконным.
Чтобы защитить копию документа от злоумышленников, следует указать прямо на ней, какой компании она предоставлена, и что она не для выдачи кредитов и займов, передаёт «Радио 1».
«Пишите прямо по середине копии. Так вы сможете доказать, что ничего (кредиты и займы) не получали, и видно, кому вы давали копию», - посоветовал Крылов.
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