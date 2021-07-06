Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
Мосгорсуд отклонил апелляцию Алексея Навального, который оспаривал решение Люблинского суда, предписывающее его удалить сведения, порочащие бизнесмена Евгения Пригожина, дать опровержения и выплатить ему компенсацию в 500 тысяч рублей. Информация об этом размещена в официальной группе «Вконтакте» компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.
Ранее в компании «Конкорд» заявили о подаче исков о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Также Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом - прим. НСН) 88 миллионов рублей за утверждения об аферах с питанием школьников.
Ранее политологи Глеб Павловский и Алексей Чадаев в эфире НСН высказали мнение, что суд Навального с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым не повлияет на выборы в Госдуму.
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