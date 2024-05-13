Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный

Московский городской суд заменил реальный срок администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова на условный, сообщает пресс-служба суда.

Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» приговорили к 2,5 годам колонии

Ранее Хамовнический суд признал его виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и приговорил к 2,5 годам колонии.

По версии следствия, Садовой получил сумму от Бровко, угрожая распространением «ложных, дискредитирующих сведений.

У Бровко требовали деньги за отказ от публикации компрометирующей его информации в Telegram-канале «Небрехня», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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