Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Смольянинова
Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного иноагентом актёра Артура Смольянинова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что артист обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ.
По решению суда, Смольянинова отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Ранее экс-продюсера телеканала СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru