Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Смольянинова

Отмечается, что артист обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

По решению суда, Смольянинова отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее экс-продюсера телеканала СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

