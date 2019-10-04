Мосгорсуд не смягчил приговор блогеру Синице

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице и оставил его без изменений, сообщают «Известия». Ранее Пресненский районный суд столицы приговорил жителя Подмосковья к пяти годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Блогера признали виновным в возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов. Синица во время летних несогласованных акций в преддверии выборов в Могордуму опубликовал в своем Twitter призыв к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает Газета.ру, таким образом, после решения Мосгорсуда приговор Синице вступил в силу.

