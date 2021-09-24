ЦИК РФ признал выборы состоявшимися и действительными

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) подписала протокол, согласно которому прошедшие в стране 17-19 выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными, сообщает РИА Новости.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, итоговые протоколы «объективно отражают результат голосования».

Согласно данным ЦИК, партия «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, тем самым обеспечив себе конституционное большинство. 57 мест досталось депутатам от КПРФ. У партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» 27 мандатов, у ЛДПР - 21. Ещё 13 депутатов будут представлять партию «Новые люди».

По одному мандату получили парламентарии от «Гражданской платформы», партии «Родина» и «Партии Роста». Пять мест в новой Госдуме у самовыдвиженцев.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о непризнании результатов дистанционного электронного голосования в одномандатных округах Москвы, сообщает RT.

