Мосгоризбирком: Выборы мэра Москвы официально состоялись

Она уточнила, что явка избирателей составила 42,5%, участие в голосовании приняли 3 325 120 избирателей.

За Сергея Собянина отдали 76,39% голосов, за Леонида Зюганова - 8,11%, за Бориса Чернышова - 5,61%, за Владислава Даванкова - 5,34%, за Дмитрия Гусева - 3,93%.

«В соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича», - указала она.

Кириллова добавила, что благодаря участникам и организаторам,«триада выборов - легитимность, открытость и надёжность полностью реализованы».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

