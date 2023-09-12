Мосгоризбирком: Выборы мэра Москвы официально состоялись
Глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова объявила об утверждении итогов выборов мэра Москвы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Она уточнила, что явка избирателей составила 42,5%, участие в голосовании приняли 3 325 120 избирателей.
За Сергея Собянина отдали 76,39% голосов, за Леонида Зюганова - 8,11%, за Бориса Чернышова - 5,61%, за Владислава Даванкова - 5,34%, за Дмитрия Гусева - 3,93%.
«В соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича», - указала она.
Кириллова добавила, что благодаря участникам и организаторам,«триада выборов - легитимность, открытость и надёжность полностью реализованы».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru