«Мало дали!» Милонов припомнил бывшему вице-губернатору Петербурга взятки и пробки
Осужденный за коррупцию Оганесян заслуживал более сурового срока, хотя денег, затраченных на «Газпром Арену» уже не вернуть, считает депутат Госдумы.
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима за взятки при строительстве «Газпром Арены» вместо 16 лет, которые запрашивала прокуратура. Депутат Госдумы, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приговор мог быть суровее.
«Поскольку мы сейчас до сих пор расхлебываем сомнительные, можно только догадываться чем ориентированные градостроительные решения Оганесяна в виде миллионов квадратных метров разрешенного жилья, которое при нем появилось без социальной инфраструктуры, дорог и всего остального, то это еще мало дали. То, что при нем стадион катастрофически не строился, и цена на стадион выросла до ужасных цифр, это тоже, безусловно, связано с его неэффективным управлением. Прокуратура просила действительно суровый срок для него как коррупционера. Он, я думаю, сейчас выйдет на свободу, потому что он отсидел больше», - заявил Милонов.
Приговор Оганесяну – первое громкое решение суда, по которому виновному в хищении средств во время строительства Газпром Арены дали срок в колонии. До этого дела о хищениях, в которых фигурировали суммы в несколько миллионов рублей, заканчивались условными сроками и штрафами. Милонов не считает, что Оганесяна в данном случае можно назвать стрелочником, и предположил, что вскоре могут появиться новые расследования о преступлениях во время строительства «Газпром Арены».
«Оганесян не стрелочник, он вице-губернатор, ответственный за стройку в Санкт-Петербурге. Поэтому, безусловно, он и есть главный ответственный за это направление. А то, что кроме него есть еще масса людей, которые неплохо нагрели руки на строительстве "Газпром Арены", это точно. И поскольку, я думаю, там суммы очень большие, то еще могут быть другие расследования. Очень важно, что не осталось безнаказанным многократное увеличение сметы, хотя, конечно, и не вернуть уже тех огромных средств, затраченных на "Газпром Арену". Хотя "Газпром Арена" стоит, бакланы крышу не клюют, как говорил следующий после Оганесяна вице-губернатор», - сыронизировал собеседник «Радиоточки НСН».
Бывший с 2007 года по 2016 год депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Милонов рассказал, каким человек был Оганесян и что о нем говорили в городе.
«Участники строительного рынка всегда с легкой улыбкой говорили о нем, поскольку вопрос решался известным способом. Слова "нет" при наличии финансовых возможностей от него не слышали. Я не могу примеры привести, поскольку они не доказаны в суде, но поверьте, что у нас при нем просто огромные площади города превратились из полей и парков в строительные площадки. Мы до сих пор не можем разгрести эту проблему, поскольку созданы огромные застроенные территории, обеспечение инфраструктурой которых легло на наши плечи, наши городские карманы. Очень много было при нем конфликтных строек: когда бросали стройки, появлялись обманутые дольщики. Сейчас такого нет. Пробки, очереди в детские сады и школы появились во многом благодаря Оганесяну и его соратникам. Потому что кроме него были и те, кто принимал решения о переводе этих миллионов квадратных метров не по назначению, а в многоэтажную застройку. Я думаю, об этих героях люди еще узнают», - заявил Милонов.
Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей по делу о получении взяток при строительстве «Газпром Арены».
Его обвиняли в хищении, совершенном в 2014 году, на сумму более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК Трансстрой» с АО «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) договора на поставку видеотабло для стадиона.
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