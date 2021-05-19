«Мало дали!» Милонов припомнил бывшему вице-губернатору Петербурга взятки и пробки

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима за взятки при строительстве «Газпром Арены» вместо 16 лет, которые запрашивала прокуратура. Депутат Госдумы, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приговор мог быть суровее.

«Поскольку мы сейчас до сих пор расхлебываем сомнительные, можно только догадываться чем ориентированные градостроительные решения Оганесяна в виде миллионов квадратных метров разрешенного жилья, которое при нем появилось без социальной инфраструктуры, дорог и всего остального, то это еще мало дали. То, что при нем стадион катастрофически не строился, и цена на стадион выросла до ужасных цифр, это тоже, безусловно, связано с его неэффективным управлением. Прокуратура просила действительно суровый срок для него как коррупционера. Он, я думаю, сейчас выйдет на свободу, потому что он отсидел больше», - заявил Милонов.

Приговор Оганесяну – первое громкое решение суда, по которому виновному в хищении средств во время строительства Газпром Арены дали срок в колонии. До этого дела о хищениях, в которых фигурировали суммы в несколько миллионов рублей, заканчивались условными сроками и штрафами. Милонов не считает, что Оганесяна в данном случае можно назвать стрелочником, и предположил, что вскоре могут появиться новые расследования о преступлениях во время строительства «Газпром Арены».

«Оганесян не стрелочник, он вице-губернатор, ответственный за стройку в Санкт-Петербурге. Поэтому, безусловно, он и есть главный ответственный за это направление. А то, что кроме него есть еще масса людей, которые неплохо нагрели руки на строительстве "Газпром Арены", это точно. И поскольку, я думаю, там суммы очень большие, то еще могут быть другие расследования. Очень важно, что не осталось безнаказанным многократное увеличение сметы, хотя, конечно, и не вернуть уже тех огромных средств, затраченных на "Газпром Арену". Хотя "Газпром Арена" стоит, бакланы крышу не клюют, как говорил следующий после Оганесяна вице-губернатор», - сыронизировал собеседник «Радиоточки НСН».