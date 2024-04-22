Мосгордума рассмотрит законопроект об укрупнении муниципалитетов ТиНАО
Законопроект об административно-территориальной реформе ТиНАО был внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, в настоящее время ТиНАО является полноценной частью столицы и для дальнейшего развития этих территорий требуется новая система управления и нормативная база.
«Новое административное деление ТиНАО простимулирует экономический рост и технологическое развитие, позволит привести качество жизни в Новой Москве», – заключил Шапошников.
В сообщении также говорится, что внесённый на рассмотрение законопроект регулирует правоотношения, связанные с образованием в Москве новых внутригородских муниципальных образований «путём преобразования и изменения границ отдельных внутригородских муниципальных округов, городских округов, поселений».
Ранее в столичном правительстве заявили, что в поселении Мосрентген в ТиНАО снесли семь жилых домов в рамках реализации программы реновации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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