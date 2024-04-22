Три участка для строительства частных домов выставили на продажу в ТиНАО
Москва выставила на торги три участка под индивидуальное жилищное строительство (ТиНАО). Об этом заявил замглавы Департамента по конкурентной политике города Москвы Алексей Гаранин.
По его словам, площадь участков составляет от 9,5 до 13 соток, торги состоятся 23 и 30 мая. Принятие участие в них смогут физлица.
Наименьший из предлагаемых участков расположен в деревне Зверево (поселение Новофедоровское), близ Киевского шоссе. Кроме того, недалеко находятся железнодорожная платформа Рассудово, образовательные и медицинские учреждения, а также магазины. Здесь можно построить дом площадью до 380 «квадратов».
Участок площадью 10 соток находится в поселке Рогово (поселение Роговское). Здесь можно возвести строение площадью до 412 квадратных метров, рядом находятся магазины и заведения общепита, бытовые и спортивные объекты, а также медицинские и образовательные учреждения. Участок площадью 13 соток для строительства дома площадью до 523 «квадратов» расположен в деревне Климовка (поселение Роговское).
Прием заявок на участие в торгах закончится с 17 по 24 мая. Желающим приобрести участки следует зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru