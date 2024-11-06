Мощная вспышка на Солнце зафиксирована днем 6 ноября

Как уточнили в институте, самая мощная из наблюдаемых 6 ноября вспышек класса X2.4 произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен. Четыре из шести менее мощных вспышек класса М сопровождались нарушением коротковолновой радиосвязи на Земле.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вспышки класса Х по пятибалльной шкале относятся к сверхмощным, они могут стать причиной сильных геомагнитных бурь. Согласно расчетам, максимального возмущения ионосфера Земли достигнет к 21 часу по московскому времени.

