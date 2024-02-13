Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя на сервере
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке с 15:45, как и было объявлено. Вынужденная остановка была вызвана аппаратной ошибкой основного сервера торговой площадки.
Как пояснили в администрации Мосбиржи, такого рода ошибка приводит к переходу на резервный сервер. Этот процесс требует для завершения более одного часа.
Мосбиржа приостановила работу фондового рынка с 13:58, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Операции на других рынках, а также по депозитам и кредитам на денежном рынке проводились в штатном режиме.
На фондовом рынке идёт торговля акциями, депозитарными расписками, бумагами паевых инвестиционных фондов, ETF, облигациями, ипотечными ценными бумагами и еврооблигациями.
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