Жителей европейской части России предупредили о «барических горках»

Синоптики предупредили жителей европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом пишет портал «Метеовести».

В эту среду атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру оно упадет на 10 единиц. В четверг это падение и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу ещё меньше – 732. В рост атмосферное давление пойдёт уже в субботу.