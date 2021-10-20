Жителей европейской части России предупредили о «барических горках»
Синоптики предупредили жителей европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом пишет портал «Метеовести».
В эту среду атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру оно упадет на 10 единиц. В четверг это падение и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу ещё меньше – 732. В рост атмосферное давление пойдёт уже в субботу.
А ранее синоптики предупредили жителей столицы о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. Так, в среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Этот день станет самым холодным на неделе. Однако уже в пятницу днём воздух прогреется до +13-ти, что выше климатической нормы на 4 градуса.
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