Жителей европейской части России предупредили о «барических горках»

Синоптики предупредили жителей европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом пишет портал «Метеовести».

В эту среду атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру оно упадет на 10 единиц. В четверг это падение и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу ещё меньше – 732. В рост атмосферное давление пойдёт уже в субботу.

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А ранее синоптики предупредили жителей столицы о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. Так, в среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Этот день станет самым холодным на неделе. Однако уже в пятницу днём воздух прогреется до +13-ти, что выше климатической нормы на 4 градуса.

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ФОТО: РИА Новости
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