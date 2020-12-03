Александр Васильев рассказал, как одеться на 5 тысяч рублей

Искусствовед, историк моды, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал, что модно и красиво одеться можно в магазине секонд-хенд.

В этих магазинах при наличии вкуса можно найти много интересного, а стесняться цены одежды не стоит.

А вообще, по его мнению, внешний вид зависит не от одежды, а от прически, состояния волос, ногтей и кожи. Также важна улыбка и осанка, передает «Радио1».

