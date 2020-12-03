Александр Васильев рассказал, как одеться на 5 тысяч рублей
3 декабря 202018:54
Искусствовед, историк моды, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал, что модно и красиво одеться можно в магазине секонд-хенд.
В этих магазинах при наличии вкуса можно найти много интересного, а стесняться цены одежды не стоит.
А вообще, по его мнению, внешний вид зависит не от одежды, а от прически, состояния волос, ногтей и кожи. Также важна улыбка и осанка, передает «Радио1».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- В Карском море обнаружили два новых газовых месторождения
- В iPhone обнаружили опасную уязвимость
- Назван ориентировочный курс рубля на конец года
- Парламент Молдавии одобрил признание русского языком межнационального общения
- Найдены три продукта, успешно блокирующие коронавирус
3 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru