«Много снега!»: Вильфанд пообещал москвичам красивый и мягкий Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал НСН о погоде в столичном регионе на январских каникулах. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь и праздничные выходные.

«В Москве в Новый год температура будет выше нормы, примерно на 6-8 градусов. Не исключено, что в первый день Нового года днем температурный столбик приблизится к своему максимуму за все 144 года наблюдения – плюс 4,2 градуса, осадки – мокрый снег и морось. Новогодняя ночь будет мягкая. Обычно по норме высота снега 18-19 сантиметров, сейчас она больше 30 сантиметров. Поэтому в новогоднюю ночь можно будет снежную бабу катать, детей на санках возить, кататься на лыжах. Снега много, это украшение зимы», - отметил синоптик.

На понижение температура в Москве пойдет только после 4 января, но без резких скачков, подчеркнул Вильфанд.

Синоптик Тишковец спрогнозировал «рубиновый» январь

«Второй день года тоже будет теплым, затем начнется переходный период, Москва окажется в зоне вхождения умеренных воздушных масс. Резкого понижения температуры не прогнозируется, с 4 января температура будет отрицательная, ночью до 8 градусов нижу нуля, днем 1-3 градуса мороза. В целом на европейской территории январь ожидается по температуре выше нормы. Но это в среднем по месяцу, это не означает, что каждый день будет теплая погода, погода будет неоднородной», - добавил собеседник НСН.

Рождественские и крещенские морозы в Москве и Подмосковье могут быть, однако и оттепель может повториться, рассказал ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодПогода В МосквеСнег
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