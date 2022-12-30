«Много снега!»: Вильфанд пообещал москвичам красивый и мягкий Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь и праздничные выходные.

«В Москве в Новый год температура будет выше нормы, примерно на 6-8 градусов. Не исключено, что в первый день Нового года днем температурный столбик приблизится к своему максимуму за все 144 года наблюдения – плюс 4,2 градуса, осадки – мокрый снег и морось. Новогодняя ночь будет мягкая. Обычно по норме высота снега 18-19 сантиметров, сейчас она больше 30 сантиметров. Поэтому в новогоднюю ночь можно будет снежную бабу катать, детей на санках возить, кататься на лыжах. Снега много, это украшение зимы», - отметил синоптик.

На понижение температура в Москве пойдет только после 4 января, но без резких скачков, подчеркнул Вильфанд.