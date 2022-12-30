Синоптик Тишковец спрогнозировал «рубиновый» январь

По словам синоптика, уже днем 1 января в Москве потеплеет до +3...+5°C, осадки начнут переходить в дожди.

«Новый год у нас стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека, и в условиях дождливой погоды дневная температура в городе повысится до +3...+5», — рассказал Тишковец в эфире радиостанции «Москва FM».

Как отметил метеоролог, среднемесячная температура января в столице прогнозируется на 4-5 градусов выше многолетних значений. При этом норма второго месяца зимы – минус 3-8 градусов днем и 8-13 градусов мороза ночью.

Тишковец указал, что в следующем месяце теплее нормы будет почти на всей территории России. Подобные температурные отклонения выделены на карте рубиновым цветом, поэтому грядущий январь можно назвать «рубиновым».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 1 января может быть побит рекорд по теплу в Москве, напоминает телеканал «360». Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в первый день 1973 года, тогда воздух в столице прогрелся до +4,2 градуса.

