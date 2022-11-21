Мизулина призвала запретить в России платформы Twitch и Trovo

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной) призвала ограничить в России деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo. По её мнению, они нередко оказываются площадками для рекламы онлайн магазинов по продаже наркотиков.

Такую точку зрения Мизулина – младшая озвучила в ходе выступления на национальном форуме «Здоровье и безопасность детей». Она также заявила о необходимости строго регулирования сферы видеоигр, вплоть до запрета самых жестоких.