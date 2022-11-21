Мизулина призвала запретить в России платформы Twitch и Trovo

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной) призвала ограничить в России деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo. По её мнению, они нередко оказываются площадками для рекламы онлайн магазинов по продаже наркотиков.

Такую точку зрения Мизулина – младшая озвучила в ходе выступления на национальном форуме «Здоровье и безопасность детей». Она также заявила о необходимости строго регулирования сферы видеоигр, вплоть до запрета самых жестоких.

Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на «циничные фейки» в «Википедии»

Кроме того, по словам главы Лиги безопасного интернета, жёсткого контроля и регулирования со стороны государства требует общение во внутриигровых чатах и серверах. По словам Екатерины Мизулиной, многие несовершеннолетние оказываются жертвами преступлений злоумышленников, которые действуют в таких чатах.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Лига безопасного интернета Мизулиной попросила Генеральную прокуратуру проверить кастинг телеканала «Пятница» на шоу «Отсидевшая в 16».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьЗапретИнтернет
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