Мизулина опровергла сообщения о причастности к сайту с порнографией

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения о своей связи с сайтом, на котором распространяются порнографические материалы.

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Издание Sota ранее сообщило, что на учрежденном организацией Мизулиной в 2013 году сайте Russian Review публикуются материалы для взрослых. Общественник назвала подобные сообщения клеветой.

«Деятельность издания Russian Review, ранее зарегистрированного «Лигой безопасного интернета» в 2013 году, приостановлена Роскомнадзором в 2023 году», - цитирует Мизулину «Газета.Ru».

По ее словам, портал распространяет запрещенные материалы с территории Индонезии. Музулина намерена обратиться в полицию и потребовать признать Sota иностранным агентом.

Глава «Лиги безопасного интернета» ранее сообщила о задержании блогера-трансгендера Хилми Форкса. Его подозревают в распространении порнографии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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