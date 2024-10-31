Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы

Рабочие места участников спецоперации на Украине сохранят на весь период их службы по контракту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства.

Он уточнил, что такая мера позволит военным не тратить время на поиски новой работы, а сразу вернуться к рабочим обязанностям.

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При этом ранее такая мера действовала только в течение года. Также новые поправки в Трудовой кодекс предусматривают и продление социальных гарантий супругам военнослужащих.

Ранее Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации на Украине добровольцам статус ветерана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство России

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