Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы
Рабочие места участников спецоперации на Украине сохранят на весь период их службы по контракту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства.
Он уточнил, что такая мера позволит военным не тратить время на поиски новой работы, а сразу вернуться к рабочим обязанностям.
При этом ранее такая мера действовала только в течение года. Также новые поправки в Трудовой кодекс предусматривают и продление социальных гарантий супругам военнослужащих.
Ранее Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации на Украине добровольцам статус ветерана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru