Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы

Рабочие места участников спецоперации на Украине сохранят на весь период их службы по контракту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства.

Он уточнил, что такая мера позволит военным не тратить время на поиски новой работы, а сразу вернуться к рабочим обязанностям.