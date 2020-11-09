Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID и потребовал не скрывать проблемы
Председатель правительства Михаил Мишустин охарактеризовал как по-прежнему сложную ситуацию с распространением инфекции коронавируса в России. Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Премьер-министр поставил задачу обеспечить каждом субъекте федерации всё необходимое для лечения заболевания. В связи с этим Мишустин подчеркнул, что средства, выеденные на эти цели из федерального бюджета, уже доведены до регионов.
Деньги должны пойти на систему тестирования, средства индивидуальной защиты и закупку лекарств. Премьер-министр потребовал от губернаторов и главы Минздрава Михаила Мурашко взять на личный контролировать ситуацию с лечением амбулаторных пациентов и обеспечением их бесплатными лекарствами.
Михаил Мишустин также призвал не замалчивать проблемы, всплывающие на местах во время пандемии, отмечает РИА ФАН. Премьер-министр подчеркнул, что главная задача заключается в защите граждан от инфекции.
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