Партия «Справедливая Россия» официально сменила название, сообщает пресс-служба лидера СР Сергея Миронова.

На проходящем в Москве 11-м съезде партии Миронов объявил, что объединённая партия официально будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

«Короткое название - партия «Справедливая Россия - За правду», - добавил политик.

Также на съезде были приняты изменения в устав, согласно которым появились должности сопредседателей партии. Миронов пояснил, что их займут лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а сам лидер «Справедливой России» возглавит объединённую партию.

Ранее лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении, сообщает RT. Миронов отметил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и призвал КПРФ И ЛДПР присоединиться к борьбе против «политического монополизма» «Единой России».

