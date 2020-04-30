Минздрав предупредил о «коварстве» коронавируса

Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

В связи с такими особенностями COVID-19 глава Минздрава назвал коронавирус «коварным». Кроме того, Михаил Мурашко заявил о важности взаимодействия врача и больного для эффективности терапии.

Как отмечает Ura.ru, практически о том же до этого говорил главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников. Он рассказал, что состояние больных на самом деле может меняться на глазах или вообще не поддаваться объяснению.

