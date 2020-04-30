Минздрав предупредил о «коварстве» коронавируса
Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
В связи с такими особенностями COVID-19 глава Минздрава назвал коронавирус «коварным». Кроме того, Михаил Мурашко заявил о важности взаимодействия врача и больного для эффективности терапии.
Как отмечает Ura.ru, практически о том же до этого говорил главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников. Он рассказал, что состояние больных на самом деле может меняться на глазах или вообще не поддаваться объяснению.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Глава Ставрополя Джатдоев умер в 57 лет
- С авиапарадами, но без шашлыков. Россиян призвали провести майские дома
- Стали известны подробности ликвидации боевиков в Екатеринбурге
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад
- Новости за ночь: Почти 40 человек погибли при пожаре под Сеулом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru