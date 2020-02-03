Минздрав пересчитал россиян старше 60 лет

Средняя продолжительность жизни россиян растёт. С таким заявление выступила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва, подчеркнув, что пожилых людей становится больше. По её словам, в России в настоящий момент 21,8% граждан в возрасте «60+», а это 32 миллиона человек. К 2035 году их будет 26%.

Добавим, согласно результатам прошлогоднего опроса ВЦИОМ, треть жителей страны убеждены, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, ещё одна треть – с 60 до 69.

Между тем, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что после внесения изменений в пенсионную систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше. Он подчеркнул, что за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости, отмечает Газета.ру.