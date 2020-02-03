Минздрав пересчитал россиян старше 60 лет
Средняя продолжительность жизни россиян растёт. С таким заявление выступила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва, подчеркнув, что пожилых людей становится больше. По её словам, в России в настоящий момент 21,8% граждан в возрасте «60+», а это 32 миллиона человек. К 2035 году их будет 26%.
Добавим, согласно результатам прошлогоднего опроса ВЦИОМ, треть жителей страны убеждены, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, ещё одна треть – с 60 до 69.
Между тем, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что после внесения изменений в пенсионную систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше. Он подчеркнул, что за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что граждане России считают ежемесячную пенсию в 40 тысяч рублей достаточной для достойной жизни в старости. Такие результаты получены в результате исследования, проведённого порталом Superjob.
Согласно опросу, около трети респондентов (29%) уверены, что их основным доходом по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка. На государственное пособие надеются 22%, отмечает RT. Причём из последней группы большинство составляют люди старше 45 лет - 26%.
Мужчины и женщины назвали разный размер оптимальной пенсии - 42 100 и 37 500 рублей соответственно. Запросы разнятся также по регионам. Так, в Москве и Санкт-Петербурге назвали сумму пенсии в 43 тысячи рублей, а в Кирове и Набережных Челнах - 34 тысячи.
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