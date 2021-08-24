Минздрав обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения России опубликовало новые рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Так, ведомство официально разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет и переболевших COVID-19, а также для ревакцинации. Кроме того, Минздрав указал на необходимость организовать индивидуальную работу с гражданами от 60 лет для профилактики и снижения рисков распространения инфекции, отмечает Ura.ru.
В рекомендациях содержится расширенный раздел, посвященный пациентам с ВИЧ. Медики рекомендуют использовать вакцину «Спутник V» «у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств».
Кроме того, в документе указаны сроки действия QR-кодов, отмечает RT. Так, код с отрицательным результатом ПЦР-теста действует 72 часа, для переболевших — 6 месяцев, для вакцинированных и ревакцинированных — год. В случае ухудшения эпидситуации Минздрав допускает сокращение срока действия кода для привитых до полугода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru