Минздрав назвал регионы, лидирующие по алкоголизму

Отмечается, что 75 тысячам обратившихся был поставлен диагноз «алкоголизм» и «алкогольный психоз» впервые, сообщает Газета.ру.

Наибольшее число алкоголиков зафиксировано в Чукотском автономном округе – 29 на 10 тысяч совершеннолетних жителей, на втором месте Якутия (23 на 10 тысяч), замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ (20 на 10 тысяч).

Меньше всего алкоголиков на Северном Кавказе, Москве, Тверской области и Санкт-Петербурге, отмечает Ura.ru.

