Минздрав назвал регионы, лидирующие по алкоголизму
В прошлом году из-за проблем с алкоголем к врачам обратились 2 миллиона россиян, сообщат РБК со ссылкой на статистику Минздрава.
Отмечается, что 75 тысячам обратившихся был поставлен диагноз «алкоголизм» и «алкогольный психоз» впервые, сообщает Газета.ру.
Наибольшее число алкоголиков зафиксировано в Чукотском автономном округе – 29 на 10 тысяч совершеннолетних жителей, на втором месте Якутия (23 на 10 тысяч), замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ (20 на 10 тысяч).
Меньше всего алкоголиков на Северном Кавказе, Москве, Тверской области и Санкт-Петербурге, отмечает Ura.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы был судим за изнасилование
- Минздрав назвал регионы, лидирующие по алкоголизму
- В Красном море взорвался иранский танкер
- Бастрыкин взял под контроль расследование убийства саратовской школьницы
- Минтруд решил лишить детских пособий работающих родителей