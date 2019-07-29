Минздрав хочет премировать врачей за диагностику рака
Премировать врачей за своевременное выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации пациента или профосмотра предложили в Минздраве РФ. Как пишет RT, в качестве источника финансирования для премий предложены межбюджетные трансферты.
Отмечается, что сумма премии за каждый случай подтверждённого диагноза рака составит тысячу рублей: 500 рублей — ответственному за организацию и проведение профосмотра либо диспансеризации, и столько же — остальному медперсоналу.
Ввести норму в ведомстве намерены с 1 января 2020 года.
Ранее в эфире НСН врач-онколог опроверг данные Роспотребнадзора о влиянии курения на заболеваемость раком.
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