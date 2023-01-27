Минюст внес в реестр иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина
Минюст РФ внес в список иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина.
Как отмечается на сайте ведомства, музыкант получал поддержку от иностранных источников.
Кроме того, он осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, поясняется на сайте Минюста.
Также в список «иноагентов» внесли феминистку Дарью Серенко, а также журналиста Фидель Агумава, правозащитника Рафиса Кашапова. В список организаций иноагентов попали ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав (Роскомсвобода).
Ранее Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru