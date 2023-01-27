Минюст внес в реестр иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина

Минюст РФ внес в список иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина.

Как отмечается на сайте ведомства, музыкант получал поддержку от иностранных источников.

Кроме того, он осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, поясняется на сайте Минюста.