Минюст РФ предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении

Кроме того, в документе говорится, что совершеннолетние, завершившие обучение в школе, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, при условии, что они не достигли 19 лет.

Указанные поправки призваны, по мнению разработчиков, обеспечат материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

