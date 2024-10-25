Минюст РФ предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении
Минюст предложил продлить уплату алиментов в случае, если ребенок, по достижении 18 лет, поступил на очное отделение высшего учебного заведения, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в документе говорится, что совершеннолетние, завершившие обучение в школе, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, при условии, что они не достигли 19 лет.
Указанные поправки призваны, по мнению разработчиков, обеспечат материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения.
Ранее стало известно, что в России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru