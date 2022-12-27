СМИ анонсировали повышение цен на мобильную связь в России
Российские операторы в следующем году увеличат тарифы сотовой связи для россиян, компании уже начали уведомлять абонентов о будущих изменениях. Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, клиенты «Билайна», «Мегафона» и Tele2 получили сообщения о грядущем повышении стоимости услуг из-за роста затрат на оборудование. Так, один из абонентов «Мегафона» заявил, что его предупредили о подорожании тарифа на 32,5 рубля, до 357,5 рубля в месяц. При этом оператор предложил клиенту альтернативу — перейти на другой тариф с оплатой в 360 рублей в месяц и увеличенным количеством звонков.
В свою очередь, представитель Tele2 сообщил, что в большинстве случаев тарифы станут дороже не более чем на 50 рублей в месяц. Кроме того, МТС анонсировал прекращение компенсации банковских комиссий за пополнение счета, а «Билайн» начал предлагать абонентам дополнительные платные услуги.
«Ведомости» отмечают, что по закону операторы связи должны уведомить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о повышении стоимости услуг не менее чем за две недели до введения изменений. Как отметил представитель ФАС, регулятор получил соответствующее уведомление от Tele2. Однако «МегаФон» не передал в ведомство необходимые сведения.
Ранее стало известно, что в ряде российских городов-миллионников снизилась скорость мобильного интернета, напоминают Известия. Отмечается, что это связано с проблемами с диапазоном для LTE и прекращением поставок сетевого оборудования в РФ, пишет Ura.ru.
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