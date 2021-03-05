Минцифры разработало меры по борьбе с телефонными мошенниками
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к документу указано, что ряд крупнейших операторов связи страны участвуют в системе обмена информацией. Мобильные операторы смогут с помощью запросов подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей. Звонок будет заблокирован, если номер не подтверждается, отмечает РИА ФАН.
К такой системе очистки трафика могут подключиться любые операторы, имеющие стандартные межоператорские стыки.
Ранее эксперты рассказали в беседе с RT, как распознать телефонных мошенников. По мнению специалистов, противостоять злоумышленникам можно с помощью уточняющих вопросов, или же сразу завершать подозрительную беседу.
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