Эксперты дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

Уточняющие вопросы и завершение подозрительной беседы помогут распознать телефонных мошенников и противостоять им в разговоре. Об этом RT рассказали генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По мнению Щельцина, задавая уточняющие вопросы, можно застать мошенника врасплох и понять, что человек «не обладает полной информацией».

«Лучше сразу так прямо и сказать: "Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки"», — добавил эксперт.

В свою очередь, Александр Власов призвал прекращать разговор при любых подозрительных звонках.

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку», — пояснил эксперт.

Кроме того, Власов рассказал о еще одном виде мошенничества, когда злоумышленники предлагают якобы бесплатное медобследование или путевку в санаторий.

По словам эксперта, человека после «бесплатного» мероприятия «долго изматывают, потом просят подписать бумагу о том, что он его прошёл, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом».

«Также якобы звонки от всяких социальных служб, что вам положена бесплатная путевка или курс реабилитации после ковида... Если дело касается реабилитации, звоните в свою поликлинику, если все остальное — в социальную службу своего района и тоже уточняйте», — добавил Власов.

