Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Министерство намерено также провести независимую оценку компетенций сотрудников основного оператора грантов РФРИТ, обновить состав органов принятия решений и участвующих в оценке заявок экспертов, провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах. При этом Минцифры отменит проекты, по которым «есть сомнения в 100% чистоте». Кроме того, ведомство оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности запуска и реализации проектов.

Для реализации мер Минцифры создаст комиссию по проверке, в которую войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ и экспертных организаций. Ведомство также проверит обоснованность отказов в поддержке проектов и рассмотрит жалобы или предложения по оптимизации процессов и процедур. Кроме того, Минцифры представит публично итоги анализа процессов и аудита проектов.

