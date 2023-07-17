Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT
Минцифры России приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, меры будут действовать до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство намерено также провести независимую оценку компетенций сотрудников основного оператора грантов РФРИТ, обновить состав органов принятия решений и участвующих в оценке заявок экспертов, провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах. При этом Минцифры отменит проекты, по которым «есть сомнения в 100% чистоте». Кроме того, ведомство оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности запуска и реализации проектов.
Для реализации мер Минцифры создаст комиссию по проверке, в которую войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ и экспертных организаций. Ведомство также проверит обоснованность отказов в поддержке проектов и рассмотрит жалобы или предложения по оптимизации процессов и процедур. Кроме того, Минцифры представит публично итоги анализа процессов и аудита проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru