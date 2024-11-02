Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков
Минцифры предложило запустить биометрию для подтверждения права на пенсию за границей и приобретения энергетиков, а также расширить ее применение для входа на портал «Госуслуги». Предложение ведомства размещено на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы проекта предложили применять упрощенную биометрию для второго фактора защиты личного кабинета на портале «Госуслуги».
Напомним, сейчас проживающие за рубежом пожилые россияне должны ежегодно подавать в Социальный фонд заявление, возвращаясь при этом в Россию, чтобы зарегистрировать подтвержденную биометрию. Если проект будет принят, с 1 марта услугу можно будет получить по стандартной биометрии удаленно.
Кроме того, подтвердить возраст в магазине при покупке энергетиков можно будет не только по удостоверяющим личность документам, но и при помощи стандартной биометрии. Напомним, покупать энергетики с 1 марта 2025 года можно будет лишь с 18 лет.
Отмечается, что реализацию сервисов будут прорабатывать с заинтересованными ведомствами и обсуждать с отраслью.
Ранее в России предложили постепенно ограничивать часы продажи спиртного. Об этом сообщила «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru