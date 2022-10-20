Минцифры подключит все военкоматы к защищенному интернету в 2023 году

«В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минцифры также отметил, что в текущем году завершится строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.

