Минцифры подключит все военкоматы к защищенному интернету в 2023 году
Минцифры в 2023 году завершит программу по подключению российских военкоматов к сети Министерства обороны и защищенному интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — цитирует министра РИА Новости.
Глава Минцифры также отметил, что в текущем году завершится строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.
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