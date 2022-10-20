Минцифры подключит все военкоматы к защищенному интернету в 2023 году

Минцифры в 2023 году завершит программу по подключению российских военкоматов к сети Министерства обороны и защищенному интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В России впервые в истории снизился мобильный интернет-трафик

«В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минцифры также отметил, что в текущем году завершится строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ИнтернетВоенкоматыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры