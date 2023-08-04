Минцифры отвергло обвинения в автоматическом заполнении графы фактического адреса на «Госуслугах»

Минцифры РФ отреагировало на информацию в СМИ о том, что портал госуслуг стал сам указывать в профилях пользователей данные об их фактическом месте проживания.

Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

В ведомстве отметили, что данные в разделе фактического проживания пользователя отображаются, если человек заполнил их самостоятельно.

Уточняется, что пользователи также могут редактировать или удалить данные о фактическом месте проживания.

Минцифры ранее обратилось в российское правительство с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам, которые имеют среднее профильное образование, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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