Минтруд представил список запретных для женщин профессий

В числе запрещённых по-прежнему остаются химические производства, горные и подземные работы, бурение скважин, добыча нефти и газа, металлообработка. Кроме того, женщинам остаются недоступными чёрная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт.

Не допускаются также представительницы прекрасного пола к работе на целлюлозном производстве, а также картона, бумаги, цемента, к обработке камня и производству камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, полиграфическому производству.

Ранее из списка запретных профессий для барышень исчезли водители электропоезда и большегруза. Помимо этого женщины смогут служить на корабле, ремонтировать машины и работать в других, ранее запрещенных областях. В эфире НСН председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко по-разному оценили нововведения Минтруда.



