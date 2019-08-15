Минтруд представил список запретных для женщин профессий
Минтруд опубликовал перечень профессий, где ограничивается труд женщин. Список размещён в приказе ведомства на сайте правительства РФ.
Отмечается, что раньше в перечень входило порядка 400 производств, профессий и должностей, которые нельзя занимать женщинам по причине вреда для здоровья. Теперь же список содержит порядка сотни пунктов.
В числе запрещённых по-прежнему остаются химические производства, горные и подземные работы, бурение скважин, добыча нефти и газа, металлообработка. Кроме того, женщинам остаются недоступными чёрная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт.
Не допускаются также представительницы прекрасного пола к работе на целлюлозном производстве, а также картона, бумаги, цемента, к обработке камня и производству камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, полиграфическому производству.
Ранее из списка запретных профессий для барышень исчезли водители электропоезда и большегруза. Помимо этого женщины смогут служить на корабле, ремонтировать машины и работать в других, ранее запрещенных областях. В эфире НСН председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко по-разному оценили нововведения Минтруда.
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