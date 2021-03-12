Минтруд планирует лишить пособий подозрительно бедные семьи
Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает проанализировать начисление пособий на детей подозрительно бедным семьям с формально низким доходом и значительным семейным имуществом. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что эта мера призвана сделать помощь малоимущим семьям более адресной и эффективной. При этом размер «детских» выплат собираются увеличить на 75-100 процентов прожиточного минимума.
Согласно действующим условиям программы, для получения финансовой помощи доходы семьи должны быть ниже установленной в регионе черты бедности.
Минтруд планирует перестать считать бедными семьи, владеющими несколькими жилыми объектами с площадью 40 квадратных метров. Также выплаты собрались ограничить тем, у кого нет никакого официального дохода: зарплаты, пенсий, стипендий, дохода по договорам. Речь идет о людях, у которых нет объективных причин не работать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru