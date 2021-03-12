Минтруд планирует лишить пособий подозрительно бедные семьи

Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает проанализировать начисление пособий на детей подозрительно бедным семьям с формально низким доходом и значительным семейным имуществом. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что эта мера призвана сделать помощь малоимущим семьям более адресной и эффективной. При этом размер «детских» выплат собираются увеличить на 75-100 процентов прожиточного минимума.

Согласно действующим условиям программы, для получения финансовой помощи доходы семьи должны быть ниже установленной в регионе черты бедности.