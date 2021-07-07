Путин поручил кабмину реализовать меры по выплатам на детей до 7 лет

Правительству России поручено до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», – цитирует документ МИР 24.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить реализацию мер в части методического сопровождения властей российских регионов и создать горячую линию для рассмотрения обращений по вопросам выплат.

Также правительству необходимо провести мониторинг правоприменительной практики исполнения в регионах нормативных правовых актов, касающихся осуществления этой выплаты.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, напоминает ОТР. С августа российские семьи с детьми от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей.

