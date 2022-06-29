Минтранс вернет россиянам деньги за отмененные авиаперелеты

Благодаря выплаченным субсидиям, общий размер которых составил 16,9 млрд рублей, перевозчики вернут клиентам деньги за отмененные внутренние рейсы с 24 февраля по 1 июля и международные — с 24 февраля по 31 октября. Отмечается, что пассажиры получат средства не менее чем за миллион билетов.

Минтранс ожидает, что благодаря принятым мерам будут в полном объеме реализованы права граждан на вынужденный возврат денег, а авиакомпании на фоне дополнительного финансирования смогут сохранить оборотные средства.

Планируется, что в августе и октябре будут заключены дополнительные соглашения с авиакомпаниями о возврате пассажирам денег за отмененные перелеты.

