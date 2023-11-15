Минтранс: субсидирование авиакомпаний могут отменить
Авиаперевозчики России в 2024 году лишатся субсидий за полеты внутри страны в условиях санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика.
По его словам, скорее всего, субсидирование в будущем году будет отменено. Размер выплаченных субсидий в 2023 году составил 25,3 миллиарда рублей, в прошлом году - 100 миллиардов рублей.
Авиабилеты на внутренние полеты по России могут вырасти на треть к концу года. Этот прогноз актуален даже в случае, если Минтранс решит не продлевать субсидирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс: субсидирование авиакомпаний могут отменить
- Бывший глава Госдепа США Помпео вошел в совет директоров украинского «Киевстара»
- В Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян
- Госдеп: отсутствуют планы встреч делегаций РФ и США на саммите АТЭС
- Боррель: у Евросоюза нет склада боеприпасов для Украины
- Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для иностранцев до 1000 рублей
- Во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его
- СМИ: тактика России сорвала планы Украины на запорожском направлении
- В Петербурге пациентка клиники рассказала об угрозах после операции
- Американская администрация не комментирует данные о причастности Киева к подрывам «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru