Минтранс: субсидирование авиакомпаний могут отменить

Авиаперевозчики России в 2024 году лишатся субсидий за полеты внутри страны в условиях санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика.

Минтранс: субсидирование авиакомпаний за полеты может продолжиться

По его словам, скорее всего, субсидирование в будущем году будет отменено. Размер выплаченных субсидий в 2023 году составил 25,3 миллиарда рублей, в прошлом году - 100 миллиардов рублей.

Авиабилеты на внутренние полеты по России могут вырасти на треть к концу года. Этот прогноз актуален даже в случае, если Минтранс решит не продлевать субсидирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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