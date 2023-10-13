Минтранс: субсидирование авиакомпаний за полеты может продолжиться

Субсидирование российских авиаперевозчиков за выполненный полеты может быть продолжено, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки

Данный вопрос будет решаться в зависимости от финансово-экономического состояния авиакомпаний.

В 2022 году перевозчики получили 100 миллиардов рублей субсидий для возмещения расходов на полеты внутри страны в условиях санкций. Субсидии зависят от количества перевезенных пассажиров.

Инициатива авиакомпаний об индексации субсидий на региональные перевозки может ударить по пассажирам повышением цен на билеты, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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