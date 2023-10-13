Минтранс: субсидирование авиакомпаний за полеты может продолжиться

Данный вопрос будет решаться в зависимости от финансово-экономического состояния авиакомпаний.

В 2022 году перевозчики получили 100 миллиардов рублей субсидий для возмещения расходов на полеты внутри страны в условиях санкций. Субсидии зависят от количества перевезенных пассажиров.

Инициатива авиакомпаний об индексации субсидий на региональные перевозки может ударить по пассажирам повышением цен на билеты, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

