Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер

Также новые правила обязывают маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений, чтобы их можно было заметить заранее.

Ранее участники рынка интеллектуального видеонаблюдения сообщили, что количество «штрафных» камер в РФ, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, резко возрастет.

Так, согласно данным разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов муниципальных и государственных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Тогда в России было проведено 97 закупок ИИ-решений, а в прошлом году – уже 239, передает «Радиоточка НСН».

