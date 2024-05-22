Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
Минтранс РФ согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила установки камер на дорогах, заявил сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвинов, передает «Коммерсант».
Он отметил, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Так, министерство исключило из проекта положение об обязательном соответствии всех камер ГОСТу.
Также новые правила обязывают маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений, чтобы их можно было заметить заранее.
Ранее участники рынка интеллектуального видеонаблюдения сообщили, что количество «штрафных» камер в РФ, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, резко возрастет.
Так, согласно данным разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов муниципальных и государственных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Тогда в России было проведено 97 закупок ИИ-решений, а в прошлом году – уже 239, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru