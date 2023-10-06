Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Российский Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси.
По информации ведомства, в большинстве регионов цены на такси не изменились.
В пятницу, 6 октября, издание РБК со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщило, что на фоне вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44%, а в среднем по стране - на 5%.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что агрегаторы такси «рандомно» повышают и понижают цены. По его словам, резкие скачки цен отпугнут россиян, которые сегодня взяли курс на экономию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru